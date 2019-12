Inter, uno sviluppo inaspettato porta ad un nome nuovo per gennaio

L'Inter è alla ricerca, in vista di gennaio, di profili per rinforzare la squadra da mettere a disposizione di Antonio Conte. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbe un nuovo nuovo nelle idee degli uomini mercato nerazzurri.

Si tratterebbe di Marcos Alonso, esterno sinistro ex Fiorentina attualmente in forza al Chelsea (dove arrivò proprio per volere i Conte). A rendere possibile l'evolversi della trattativa è uno sviluppo inaspettato. Ai Blues infatti è stato revocato il blocco del mercato, ragione per la quale ora potranno cedere sena troppi impedimenti, avendo la possibilità di rimpiazzare i giocatori venduti.

Lo spagnolo non sta trovando spazio, essendo la terza scelta di Lampard in quel ruolo. Per questa ragione potrebbe cambiare aria, con il tencico erzzurro che lo riabbraccerebbe volentieri.