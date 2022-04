Inter, una super vittoria. Skriniar trionfatore. Il peggiore è un attaccante

Un'Inter determinatissima ha espugnato ieri sera lo Stadium.

Una vittoria di platino quella dei ragazzi di Simone Inzaghi che, grazie ad un rigore di Calhanoglu, hanno battuto la Juventus, rilanciandosi in chiave Scudetto. Una serata magica, adrenalinica, quella vissuta a Torino. Alla fine è arrivato il risultato che contava, e il dolce profumo della vittoria ha inondato il pianeta nerazzurro.

Nelle pagelle odierne de La Gazzetta dello Sport il migliore è Milan Skriniar. "Ingaggia un duello rusticano con Vlahovic: usa le maniere forti, a volte quelle fortissime. Solo una volta il serbo lo lascia di sale, ma nel complesso Milan è il trionfatore", si legge nel giudizio del quotidiano, che assegna un 7 al difensore slovacco.

Nella serata della vittoria, in ombra un attaccante. Lautaro prende 5, ed è il peggiore nelle pagelle del quotidiano. "Il giallo all’alba del match per calcione in faccia a Locatelli lo condiziona, anzi lo paralizza: un liscione in area è la conferma. Si affanna in solitudine, mentre la partita è altrove", la valutazione. L'Inter vince con la Juve: nel post-gara i sassolini di Inzaghi, clicca qui.