Inter, una squadra di serie A cambia allenatore e punta Spalletti

Inter, la società nerazzurra è ancora alle prese con la questione Spalletti, che, dopo l'esonero di quasi due anni fa, è ancora sul libro paga di Suning. Ora però la situazione potrebbe cambiare.

Stando a quanto riportato da Tuttosport infatti la Fiorentina starebbe pensando seriamente di esonerare Iachini, visto l'avvio negativo di questa stagione. E Luciano Spalletti sembra essere un candidato molto forte. Oltre a lui la società guidata da Commisso starebbe valutando anche la candidatura di Maurizio Sarri, esonerato in estate dalla Juventus dopo l'eliminazione in Champions League ad opera del Lione.

Per l'Inter, qualora la scelta fosse orientata verso il suo ex tecnico, si tratterebbe senza dubbio di una notizia più che positiva, in quanto Suning si libererebbe di un ingaggio pesante.