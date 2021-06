Inter, una rosa sempre più a tinte "azzurre" per Simone Inzaghi

Un'Inter sempre di più a tinte azzurre quella che prenderà in mano Simone Inzaghi tra poche settimane - inizio del ritiro l'8 luglio ad Appiano Gentile - che con l'ufficialità del ritorno di Cordaz (per lui una parentesi in passato nel settore giovanile nerazzurro) ha portato ad undici il numero di nazionali italiani presenti in rosa. Riporta così stamani l'edizione odierna (sabato 26 giugno 2021, ndr) del Tuttosport.

Insieme all'ex Crotone, si possono contare anche i vari D'Ambrosio e Ranocchia - quest'ultimo ha rinnovato - insieme a Darmian, Sensi e ai due impegnati in questo mese ad Euro2020 Barella e Bastoni. Da non dimenticare poi, come puntualizza il quotidiano, i profili di Dimarco, Pinamonti, Salcedo e Gagliardini. Una rosa, a forte tinte azzurre, che potrebbe ritornare utile al neo mister nerazzurro: "Non sarà una formazione da scudetto e forse neanche da zona Champions, ma al momento nella rosa dell'Inter ci sono undici italiani che potrebbero serenamente essere impiegati nel 3-5-2".

Un Ital-Inter, come la definisce il Tuttosport tanto cara a Marotta - che nelle sue varie esperienze ha sempre voluto basare la rosa su delle fondamenta italiane per l'unità dello spogliatoio e non solo - che, con le prossime mosse di mercato, potrebbe vedersi ulteriormente implementata: "Già con Antonio Conte i giocatori italiani in rosa erano una decina, ma con Inzaghi questo numero potrebbe aumentare, visto che sul taccuino dell'ad nerazzurro e del ds Ausilio ci sono altri giocatori italiani".