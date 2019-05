Inter, una new entry prende quota: contatti tra le società negli ultimi giorni

Secondo quanto riporta TuttoSport, in edicola questa mattina, “nelle ultime ore dalla Spagna, “As”, ha parlato del forte interesse dell’Inter per Marc Roca, ex canterano del Barcellona, dal 2016 in prima squadra nell’Espanyol e titolare nell’Under 21 spagnola.

E’ un classe 1996, gioca da vertice basso in un centrocampo a tre e potrebbe “liberare” Brozovic da compiti difensivi. Ha una clausola di rescissione da 40 milioni, ma secondo “As” l’Inter avrebbe già parlato con la dirigenza catalana per cercare di trovare un’intesa a una cifra inferiore“.

I nomi principali, secondo il quotidiano piemontese, sulla lista dell’Inter sono quelli di Nicolò Barella, Lorenzo Pellegrini e Thomas Partey.