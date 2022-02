Inter, una coppia d'attacco arrabbiata sfida il Sassuolo

Inter, i nerazzurri sotto la gestione di Inzaghi hanno sempre vinto dopo aver perso e non registrano un tris di match senza successi in campionato dal gennaio 2020.

Proprio per questo sarà un Inter arrabbiata quella che scenderà in campo contro il Sassuolo a San Siro oggi alle 18.

L'Inter non ha quasi mai sbagliato l'approccio alla partita dopo una sconfitta quest'anno e uno che oggi avrà molta voglia di rivalsa sarà certamente Barella, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport.

Il centrocampista sardo ha dovuto soffrire in tribuna durante la partita di Champions tra Inter e Liverpool e dovrà farlo anche nel ritorno ad Anfield per quella ingenua squalifica rimediata a Madrid. Barella col suo dinamismo dovrà dare un contributo fondamentale a centrocampo e avrà l'opportunità contro il Sassuolo di farsi, per così dire, perdonare. Probabilmente Inzaghi lo schiererà davanti alla difesa a fare le veci dell'amico Brozovic e gli chiederà meno incursioni e più geometrie da mettere in campo con la solita grinta.

Stimoli doppi anche per Lautaro Martinez che in campionato non segna dal 17 dicembre e viene da un periodo difficile dove ha ricevuto diverse critiche. In Champions si è intravisto qualche sprazzo del vero Toro e contro il Sassuolo vuole tornare al gol. Venerdì il Toro sui social ha caricato a testa bassa: “adesso è il momento di metterci le pal...”.

Anche l'eroe di Gennaio Alexis Sanchez non segna in campionato dal 17 dicembre, la trasferta a Salerno, e gli serve l'acuto in campionato per mandare un altro messaggio a Inzaghi che lo considera sempre una alternativa alla coppia titolare Lautaro-Dzeko. Il cileno ha mal digerito la panchina in Champions contro il Liverpool e come un leone in gabbia vuole tornare a ruggire e a timbrare il tabellino.