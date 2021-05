Inter, una cessione ad un passo. Sviluppi già in settimana?

Inter, la strada che la società sarà costretta ad intraprendere per la prossima sessione di mercato sarà quella dell'autofinanziamento. I soldi per gli acquisti dovranno arrivare dalle cessioni, e in primis si tenterà di cedere i giocatori fuori dal progetto.

Tra questi c'è Nainggolan, che second il Corriere dello Sport sarebbe ad un passo dal passare al Cagliari a titolo definitivo. L'operazione dovrebbe ricalcare quella che un anno fa fu messa in piedi per Godin.

Il centrocampista potrebbe quindi essere svincolato, così da potersi accasare in Sardegna a parametro zero. In questo modo l''Inter risparmierebbe l'ingaggio del belga,m che ammonta a 4 milioni di euro annui. Stando al quotidiano romano ci potrebbero essere sviluppi già in settimana.