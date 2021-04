Inter, un rinnovo su cui si lavora da tempo potrebbe slittare

Inter, si continua a lavorare in casa nerazzurra sul rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez. Dopo aver dimostrato di essere sordo alle sirene blaugrana, l'attaccante argentino è pronto a promettersi ai nerazzurri con un prolungamento contrattuale corredato dall'aumento di stipendio.

Tuttavia, scrive il Corriere dello Sport, la questione potrebbe subire di ritardi, a causa della rottura del giocatore con i suoi due agenti storici di qualche giorno fa.

Il problema potrebbe non sussistere, continua il quotidiano romano, visto che se l'accordo tra e parti fosse totale Lautaro potrebbe rinnovare da solo, senza l'ausilio di un procuratore. In alternativa appunto i tempi potrebbero essere leggermente più lunghi. Esiste anche la possibilità che il giocatore si affidi in futuro al padre per essere rappresentato, magari insieme all'agente di Hakimi.