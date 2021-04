Inter, un rinnovo che sembrava certo ora torna in bilico

Inter, stando a quanto riportato da Tuttosport questa mattina, un rinnovo che sembrava quasi concluso sarebbe tornato seriamente in dubbio. Si tratta ovviamente del contratto di Handanovic. Il portiere sloveno nelle ultime due partite ha mostrato qualche pecca, come accaduto in altri momenti della stagione. Sui social, scrive il quotidiano, diversi tifosi sono insorti contro il capitano sloveno.

Commenti certamente a caldo, ma un dato non può essere negato. L'attuale numero 1 non fornisce più le garanzie cui aveva abituato negli anni in maniera costante. Seppur decisivo in diverse circostanze in altre ha mostrate delle lacune, dipendenti senza dubbio dalla carta d'identità. E allora una decisione va presa.

"Samir resta una colonna portante della squadra, dentro e fuori dal campo, ma forse da ieri le possibilità di un prolungamento del contratto dello sloveno sino al giugno del 2023 - ipotesi assolutamente accreditata e fondata - sono diminuite di una percentuale non certo da sottovalutare".