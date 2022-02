Inter, un rinforzo ad un passo. Un'altra trattativa si blocca

Inter, Beppe Marotta sta lavorando intensamente in vista della prossima estate.

L'intenzione è quella di rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico, ed il reparto che più di tutti sta soffrendo in questa fase della stagione è quello offensivo. L'obiettivo è trovare una punta che sappia dare profondità alla squadra, e che abbia il gol facile. Il profilo individuato, scrive la Gazzetta dello Sport, è quello di Gianluca Scamacca.

Secondo il quotidiano i dialoghi tra Marotta e Carnevali sarebbero continui, al punto che il giocatore si potrebbe considerare ad un passo dall'Inter. "Anzi, è significativo che nell’ultima settimana i due dirigenti (e amici) si siano rivisti più volte per confrontarsi a 360 gradi. A partire dalla cena nel post partita di Coppa Italia da Ribot, il noto ristorante a due passi da San Siro. Ma occhi indiscreti li hanno sorpresi anche al Kaimano, vale a dire in pieno centro, nel cuore di Brera. Nel menù il piatto principale resta sempre quello di Scamacca, il centravanti che a metà gennaio ha fatto spallucce di fronte alle proposte di Dortmund e Lipsia. Vuole restare in Italia e l’assist per i nerazzurri è allettante."

L'obiettivo è quello di intavolare la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, e al momento mancherebbe solo l'intesa sui termini. Diverso il discorso sul Davide Frattesi. Per il centrocampista bisognerà fare i conti con la Roma, che detiene un diritto ad incassare il 30% sulla futura rivendita. Quanto scritto dalla rosea conferma in pieno l'esclusiva della nostra redazione dell'8 febbraio (che puoi leggere qui).