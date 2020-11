Inter, un rientro a breve ed un lungodegente: il punto (GdS)

Inter, quest'oggi tra le sue pagine la Gazzetta dello Sport fa una previsione per quanto riguardano i tempi di rientro di due giocatori, che per problematiche diverse, hanno visto poco il campo Stefano Sensi e Matias Vecino. I tempi di recupero per il centrocampista italiano non sono ancora stati definiti con certezza come riportato ieri in conferenza stampa dal mister Antonio Conte, mentre per l'uruguaiano dovrebbe esserci uno spiraglio entro fine anno dopo l'intervento subito in estate.

La stagione dei nerazzurri non è iniziata nei migliori dei modi non solo a livello di risultati bensì anche sul piano della dea bendata. Ebbene sì perché se sembrava l'anno giusto per vedere all'opera Stefano Sensi, almeno fino ad ora qualcosa è andato storto. Stando ai numeri quella di oggi dovrebbe essere la 42esima partita saltata dal centrocampista in questi due anni di Inter sempre per problemi fisici - togliendoci la squalifica nel derby - ricorrenti.

Proprio il quotidiano, in edicola oggi, tratta così la situazione dell'ex Sassuolo: "Ne ha parlato anche il tecnico Conte in conferenza, specificando che il percorso scelto per lui finora non ha portato i risultati sperati. Per Sensi il rientro dovrebbe essere dopo la sosta per le nazionali, quindi a fine novembre". Per quanto riguarda invece il centrocampista uruguaiano, reduce dall'intervento al ginocchio per sofferenza meniscale effettuato a luglio a Barcellona, nonostante sembrerebbe ormai - dalla scorsa stagione - non più nei piani tecnico tattici del mister, il suo rientro dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno: "Tempi più lunghi per Vecino: rientro a pieno regime solo a metà dicembre".