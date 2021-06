Inter, un reparto che ha vinto lo scudetto verrà interamente sostituito

Inter, la Gazzetta dello Sport nell'edizione di questa mattina ha dedicato un approfondimento sulle vicende di mercato nerazzurre. Come ormai noto la trattativa che porterà Hakimi al PSG è in dirittura d'arrivo, e l'Inter dovrà cercare un sostituto.

Ma potrebbe non finire qui. Secondo la rosea infatti anche Ivan Perisic sarebbe pronto a salutare dopo 5 anni in nerazzurro.

Il croato infatti ha un età tale che per l'Inter potrebbe essere l'ultima occasione per monetizzare da una sua cessione. Squadre interessate a lui ci sono sia in Bundensliga che in Premier. "Ma all’orizzonte non sembra esserci futuro nerazzurro: l’Inter di Inzaghi ripartirà senza le ali che hanno fatto volare il progetto Conte fino allo scudetto".