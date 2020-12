Inter, un punto debole troppo evidente. Il mercato cambia radicalmente?

Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha analizzato il match di ieri, sottolineando che quanto emerso dal campo mette in evidenza un limite abbastanza grave di questa squadra.

L'inter infatti va in difficoltà quando si trova di fronte a squadre che si chiudono e non concedono campo aperto. Ieri Conte ha ribadito che gli avversari quando affrontano i nerazzurri si mettono a specchio, ma, scrive la rosea, non si dovrebbe trattare di un motivo di orgoglio, in quanto basta questo per fermare una squadra ambiziosa. L'assenza di qualità comporta forti limiti quando non ci sono spazi e le difese vanno scardinate.

Ora anche il mercato dovrebbe venire stravolto da questa consapevolezza, e adeguato a questa necessità. L'Inter quindi dovrà andare alla ric3rca di giocatori che sappiano dare il giusto guizzo, magari già da gennaio.