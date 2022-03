Inter, un primato di specialità a centrocampo per un campione ritrovato

Inter, Mister Inzaghi si coccola il suo Nicolò Barella, tornato a grandi livelli nell'ultima partita di campionato contro la Salernitana.

Barella aveva vissuto un momento delicato nell'ultimo periodo sia moralmente che fisicamente. Non riusciva ad aiutare la squadra e sembrava spento in mezzo al campo.

A confermare il retroscena sulla Gazzetta dello Sport di oggi 6 marzo, è stato Farris, il vice di Inzaghi con queste parole: «Barella tiene tantissimo alla maglia dell’Inter e ha sentito il peso di non riuscire a fare le prestazioni che sa fare. Posso parlare di un episodio in allenamento dove diceva “sto sbagliando tutto in questo momento”. Noi gli abbiamo detto: “riparti dalle cose semplici, dalla posizione, dalla tua tecnica, non sprecare energie inutili”».

Il fisico di Nicolò aveva bisogno di ricaricare le batterie per tornare ad essere il motorino inesauribile a tutto campo che è sempre stato. Finalmente nell'ultima di campionato è tornato ad esprimersi a grandi livelli con una prestazione autorevole impreziosita da due assist perfetti per il compagno di squadra Lautaro Martinez.

Un primato significativo riportato dal quotidiano evidenzia l'importanza e lo spessore del centrocampista italiano: Barella è arrivato a quota nove passaggi vincenti e adesso guida la classifica della specialità davanti a professori del mestiere come Calhanoglu, Candreva, Milinkovic e Berardi, tutti fermi a 8.