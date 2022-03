Inter, un patto con Zhang. Il retroscena sul post-gara ad Anfield

Inter, l'ora dello Scudetto.

Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Liverpool, nonostante la vittoria nella gara di ritorno degli ottavi di finale, l'attenzione dei nerazzurri torna tutta rivolta verso i confini nazionali e un campionato da vincere. Un patto è andato in scena ad Anfield, stando alla ricostruzione odierna de La Gazzetta dello Sport.

A Liverpool c'era anche Zhang a sancire l'intesa nello spogliatoio. Il quotidiano racconta così il post-partita della sfida di Champions giocata martedì: "Zhang stavolta è entrato direttamente negli spogliatoi, si è soffermato con alcuni giocatori e poi ha fatto i complimenti all’allenatore per la prestazione. Ad Anfield è stato di fatto siglato un patto, tra squadra e tecnico, fatto di parole prima nell’immediato post partita e poi sull’aereo che ha riportato la squadra a Milano alle 4 della mattina. Una cosa del tipo: qui abbiamo dimostrato ancora una volta di che cosa siamo capaci, se giochiamo così non possiamo aver paura di nessuno in Italia".

Ad alimentare la fiducia i risultati degli ultimi anni che stanno facendo crescere l'appeal della stessa Inter. Si sta alzando, infatti, il coefficiente Uefa dei nerazzurri.