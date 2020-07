Inter, un nuovo capo scout in arrivo dalla Germania

Secondo quanto riportato dal portale tedesco Kicker, l´Inter sarebbe vicina ad ingaggiare un nuovo responsabile dell´area scout: si tratta di Lutz Pfannenstiel, talent scout proveniente dalla Bundesliga che ha rescisso a fine Maggio il proprio contratto con il Fortuna Düsseldorf, e che ora sembrerebbe ad un passo dal club nerazzurro.

Pfannenstiel, che come calciatore vanta una carriera da portiere professionista che lo ha portato a vestire la maglia di molte squadre in diversi continenti, ha iniziato la propria avventura come scout e responsabile delle relazioni internazionali nel TSG Hoffenheim, per poi ricoprire, nel dicembre 2018, il ruolo di capo scout al Fortuna Düsseldorf sino allo scorso mese di maggio, quando ha annunciato le sue dimissioni causa divergenze personali con il club.

La scoperta che piú di tutte ha reso noto il nome del talent scout tedesco fu quella ai tempi dell´Hoffenheim di Roberto Firmino, il quale, curiositá svelata in una vecchia intervista dallo stesso Pfannenstiel, venne scovato grazie al videogioco Football Manager. "Io e un collega lo notammo su Football Manager, poi dopo il lavoro necessario ci siamo presentati al Figueirense con 4 milioni di euro. Tanti soldi davvero, se si considera che arrivava dalla seconda divisione brasiliana”.