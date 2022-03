Inter, un nome infiamma il mercato. È già derby d’Italia

Inter, sul mercato è già sfida con la Juventus.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri sarebbero interessati ad uno degli obiettivi della dirigenza nerazzurra, ovvero Davide Frattesi.

Il gioiellino del Sassuolo, visto potenzialmente come uno dei migliori prospetti per il futuro della nazionale italiana, è da tempo sotto la lente di ingrandimento di Marotta e Ausilio, che vedono in lui il backup naturale di Nicolò Barella.

Frattesi è un centrocampista moderno, bravo nell’interdizione ma anche nella gestione del possesso; la sua caratteristica principale riguarda la capacità di inserimento davvero notevole, che gli ha infatti permesso di realizzare già 4 reti nel campionato italiano. Già l’anno scorso, Frattesi era riuscito a mettere a referto addirittura 8 realizzazioni, quando vestiva la maglia del Monza in Serie B.

I nerazzurri si sono mossi in anticipo, ma la minaccia della Juventus è concreta anche se la valutazione che il Sassuolo fa del suo talentuoso centrocampista resta comunque molto alta; siamo intorno ai 25 milioni di euro. Cifra che però non spaventa Beppe Marotta, da sempre grande sostenitore del “made in Italy” e in ottimi rapporti con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che sicuramente cercherà di valorizzare al massimo il suo centrocampista forte anche della clausola inserita nel contratto di Frattesi, che vede il 30% della sua futura rivendita destinato alla Roma.

Marotta proverà a guadagnare la pole position per il centrocampista italiano, ma la Juventus si è inserita per rifondare il proprio centrocampo. Manca una settimana alla partita, ma è già derby di mercato tra Inter e Juventus.