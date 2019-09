Inter, un nerazzurro mai in discussione: sarà importante anche con Conte

Secondo quanto riporta Tuttosport, in edicola questa mattina, Danilo D’Ambrosio si è preso una maglia da titolare anche in questo inizio del nuovo corso nerazzurro, nonostante il cambio tattico di Antonio Conte (con il passaggio alla difesa a tre) e l’arrivo di un top player del reparto arretrato come Diego Godin.

“La titolarità di Danilo D’Ambrosio non è invece mai stata messa in discussione ma, con il cambio di sistema di gioco, l’ex granata ha dovuto pure modificare il chip, piazzandosi sul centro-destra della difesa a tre.

Nonostante la presenza di tre totem quali Godin, De Vrij e Skriniar, c’è da scommetterci che troverà spesso posto perché Conte ama in corso di partita avere la possibilità di mettersi a quattro e, proprio per questo, punta sempre ad avere in batteria un laterale adattato come centrale piuttosto che un centrale puro“.