Inter, un nerazzurro a sorpresa tolto dal mercato: Conte ha deciso

Il Corriere dello Sport, in edicola stamane, rivela come l'Inter abbia fatto dietrofront, decidendo di togliere dal mercato Federico Dimarco.

Il terzino sinistro è stato tolto dal mercato dopo le buone prove in questo precampionato: "Dopo una stagione in prestito al Parma, Dimarco troverà spazio nella lista per la Champions League: niente Genoa o Atalanta per il terzino".

Dimarco sembrava ad un passo dall'addio, si era parlato di Torino, Genoa, Atalanta e Spal, ma a quanto pare ha convinto Antonio Conte. Dunque, resterà a Milano.