Inter, un mercato faraonico con le cessioni di Icardi e Lautaro: i dettagli

Secondo la Gazzetta dello Sport, il prossimo mercato dell'Inter potrebbe essere caratterizzato da una liquidità senza precedenti, questo grazie agli addii di Mauro Icardi e Lautaro Martinez. Pochi dubbi sulla cessione dell'ex capitano: Icardi infatti verrà acquistato dal PSG e i nerazzurri potranno incassare i 70 milioni di euro del diritto di riscatto. Ancora tutto da scoprire il futuro di Lautaro Martinez, la cui clausola da 111 milioni non sembra intimorire il Barça, pronto a portarlo in catalogna.

In attesa di scoprire il futuro di quest'ultimo, l'Inter potrà aggiungere ai soldi di Icardi quelli provenienti dalle cessioni di Nainggolan, Joao Mario e Perisic, garantendosi la liquidità economica per un super mercato. Il quotidiano milanese fa anche qualche nome in vista della prossima campagna acquisti e fra tutti spicca quello di Timo Werner. L'attaccante tedesco costa tanto ma sarebbe il profilo ideale in caso di cessione di Lautaro.

Werner ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, la quale però potrebbe essere abbondantemente superata in sede d'asta; su di lui è forte il pressing del Bayern Monaco e del Liverpool. L'Inter comunque avrebbe la disponibilità per provarci e per portare a casa uno degli attaccanti più talentuosi del panorama europeo. Le altre opzioni per l'attacco nerazzurro sono Federico Chiesa (seguito da circa due anni), Jovic (in rotta con il Real Madrid) e Victor Osimhen, che il Lille però non lascerà partire per meno di 50 milioni.

Per quanto riguarda il centrocampo invece, il club meneghino sembra essersi inserita nella corsa a Tolisso del Bayern Monaco. Il giocatore ha un'età più appetibile di quella di Vidal e i nerazzurri vogliono fare un tentativo. Infine l'ultimo obiettivo per l'estate è un esterno che rispecchi il modo di interpretare il ruolo di Antonio Conte. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Emerson Palmieri, che però difficilmente il Chelsea lascerà partire.