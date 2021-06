Inter, un giovane torna per restare, Inzaghi ci punta: accordo per il rinnovo

Inter, tanti sono i giovani che la società nerazzurra ha ceduto in prestito in modo da consentirgli di farsi le ossa per poi magari essere arruolati in prima squadra.

Tra questi c'è Agoumé, centrocampista ceduto un anno fa in prestito allo Spezia, e che brillato nel corso di questa stagione. Ieri il suo agente è stato avvistato in sede, e l'oggetto della discussione, riporta il Corriere dello Sport, era il rinnovo.

"Con lo Spezia ha dimostrato di poter "tenere" il campo pure in Serie A e ha fatto esperienza, fa pensare alla dirigenza di viale della Liberazione di avere per le mani un diamante grezzo che potrà diventare ancora più lucente con Inzaghi, un tecnico abile a lavorare con i giovani e a farli crescere".