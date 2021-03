Inter, un giocatore torna negativo. Ancora positivi gli altri

Inter, è arrivato questa mattina l'esito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri sui tre giocatori ancora positivi dopo la negativizzazione di Samir Handanovic.

I risultati dicono che Matis Vecino non è più positivo. Lo stesso non può dirsi purtroppo per Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio.

Il centrocampista uruguaiano ora potrà tornare ad aggregarsi al gruppo in vista del match di sabato. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.