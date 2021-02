Inter, un giocatore su tutti merita di vivere questo momento

Inter, il momento che sta vivendo la squadra nerazzurra lascia spazio ai sogni, anche se, come ribadito dallo stesso Conte, ora più che mai è necessario tenere i piedi per terra. Il Corriere dello Sport tuttavia ha sottolineato come questa stagione sia il coronamento dei sogni di tanti, ma in primis di Handanovic.

Il capitano che da tate stagioni difende la porta nerazzurra e che ha rifiutato diverse offerte (Barcellona e Manchester City su tutte) per provare a vincere con questa maglia. Capitano e leader morale, come scrive il quotidiano, che nel post derby ha riconosciuto i meriti di Spalletti per la crescita della squadra.

La ricerca in corso per l'erede è tutt'altro che semplice, e la certezza al momento è che lo sloveno anche la prossima stagione resterà tra i pali dell'Inter. E il sogno ovviamente è quello di farlo con una maglia con cucito addosso...