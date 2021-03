Inter, un giocatore sottotono da qualche partita preoccupa Conte

Inter, la partita di ieri vinta nel finale grazie al gol di Lautaro è stata portata a casa con fatica dalla squadra nerazzurra. Un match non ben giocato, con i granata schierati a specchio e che hanno saputo annullare molte individualità degli uomini di Conte. In particolare Hakimi non è riuscito ad esprimersi al meglio, come accaduto anche nelle altre partite dell'ultimo periodo.

Il marocchino soffre le partite chiuse, come rimarcato anche da Adani in telecronaca: "Deve migliorare nel gioco nello stretto, e abituarsi anche alle situazioni in cui non ha campo aperto". I vari quotidiani hanno rimarcato questa prestazione non all'altezza delle aspettative. Il Corriere dello Sport gli ha attribuito voto 5, sottolineando come abbia giocato con il freno a mano tirato. Anche la Gazzetta e Tuttosport hanno definito insufficiente la prova dell'esterno.

Un altro dato preoccupante è stato poi messo in evidenza da Fabio Capello. Atalanta e Torino hanno fermato molte delle potenzialità dell'Inter mettendo la museruola alla catena di destra nerazzurra, ed in particolare allo stesso Hakimi ed a Barella. Fermando questi due giocatori si blocca il cuore del gioco della squadra. Conte dovrà quindi correre ai ripari per evitare di trovare ostacoli inaspettati nella volata finale.