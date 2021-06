Inter, un giocatore pur di restare accetta di spalmare l'ingaggio

Inter, questa mattina la Gazzetta dello Sport ha riportato la notizia secondo la quale un giocatore avrebbe scelto di spalmare il suo ingaggio pur di proseguire l'avventura in nerazzurro. Si tratta di Alexis Sanchez, che ha mostrato grande attaccamento alla maglia e voglia di continuare con questo progetto. Inzaghi è un suo grande estimatore, e lo ritiene importante visto che ha caratteristiche uniche nella rosa.

"La stima del nuovo tecnico arriva nel momento giusto, visto che Sanchez già da tempo ha informato la società della volontà di continuare a indossare la maglia nerazzurra.

Un concetto espresso non solo a parole, ma anche con i fatti: Alexis, infatti, ha aperto alla possibilità di rivedere il suo contratto e spalmare su un anno in più il corrispettivo che l’Inter gli deve per le prossime due stagioni. Parliamo di 14 milioni netti, 7 a stagione che potrebbero trasformarsi in poco meno di 5 fino al 2024".