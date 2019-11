Inter, un giocatore messo ai margini sogna di raggiungere Conte

A Roma, sponda giallorossa, si sta vivendo un autentico caso Florenzi. Fonseca ha messo il giocatore ai margini, e per questo un trasferimento a gennaio non è da escludersi.

Conte lo ha allenato in nazionale, ed in estate c'era stato qualche dialogo per portarlo a Milano. Stando alla Gazzetta dello Sport a gennaio potrebbe aprirsi una vera e propria trattativa.

Florenzi gradisce la destinazione, ma su di lui ci sarebbero anche il Lione di Garcia e la Sampdoria di Ranieri.