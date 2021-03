Inter, un fondo fa un serio passo in avanti per l'acquisizione del club

Inter, potrebbe essere arrivata una svolta per quanto riguarda il futuro societario. A riportare questa notizia è il Sole 24 ore, che ha scritto di un'offerta pervenuta dal gruppo americano Fortress.

Nei giorni scorsi infatti, stando a quanto riportato dal quotidiano, sarebbe stata presentata un'offerta preliminare. La proposta sarebbe di tipo ibrido "in parte equity e in parte di finanziamento, e sarebbe finalizzata anche a rifinanziare il debito esistente: bond per circa 375 milioni di euro. Si vedrà nei prossimi giorni se la negoziazione entrerà nel vivo".

Non c'è solo Bc Partners quindi in trattativa con Suning.