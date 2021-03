Inter, un fondo arabo in pole position per l'acquisizione del club?

Inter, da mesi si parla dell'offerta della trattativa tra BC Partners e Suning per i passaggio di proprietà del club nerazzurro. Ieri sera il Sole 24 ore ha riportato la notizia riguardante il gruppo Fortress, che avrebbe formulato una proposta preliminare alla famiglia Zhang.

Ora però, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe un altro fondo in pole position per diventare azionista di maggioranza del club. Si tratterebbe di Pif (public Investment Fund) che sarebbe il più vicino alle richieste di Suning.

"Ha sede nella capitale, Rihad, è tra i più grandi fondi sovrani del mondo con un patrimonio totale stimato di 347 miliardi di dollari ed è stato fondato allo scopo di investire per conto del governo dell'Arabia Saudita. A gestire le operazioni c'è Yassir al Rumayyan, che amministra un portfolio, al momento, costituito da circa 200 differenti asset (comprese quote di Boeing, Facebook e Disney). Tra le sue aree di azione ci sono trasporto aereo, petrolio, gas e intrattenimento. Ed è proprio qui che si inserirebbe l'interesse per l'Inter."