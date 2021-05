Inter, un esterno esce ed uno entra. Arriva anche il vice Lukaku

Inter, la società ha già iniziato le manovre di mercato per rinforzare l'attuale rosa. E visto il contesto economico che vincolerà qualsiasi club si tenterà di reperire risorse anche dal settore giovanile.

Nel particolare caso dell'inter sono diversi i ragazzi mandati in prestito per farsi le ossa. due di questi, come confermato da Tuttosport, sarebbero davvero vicini al rientro alla base per essere aggregati alla prima squadra. Il solito Di Marco sembra essere ad un passo dal prendere il posto di Perisic, per il quale tornano a farsi sentire le sirene della Bundensliga.

Poi c'è Salcedo, protagonista di due buone stagioni con la maglia dell'Hellas Verona. In questo modo Conte si ritroverebbe con un esterno sinistro ed un attaccante a costo a zero.