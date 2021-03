Inter, un dato spiega tutto. Il punto debole di un anno fa ora punto di forza

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina, nel parlare dell'ottimo momento che sta vivendo la squadra di Conte, ha messo in evidenza un dato che aiuta a spiegare la fase che sta vivendo la squadra. Un anno fa, in questo stesso periodo, l'Inter perdeva in maniera netta contro la Juventus. La sconfitta per 2 a 0 arrivava al termine di una partita senza storia, dove i bianconeri avevano dominato in lungo ed in largo, bissando così la vittoria dell'andata.

E poco prima era stata la Lazio a battere gli uomini di Conte per 2 a 1. Sconfitte erano arrivate anche contro Barcellona, Borussia Dortmund e nella finale di Europa League contro il Siviglia. In sostanza l'Inter sembrava perdersi nel momento cruciale. Nei famosi scontri diretti, quando arrivava la pressione, veniva vanificato tutto il lavoro svolto.

E se quest'anno, ad inizio stagione, la storia sembrava la stessa (pari con Lazio e Atalanta, sconfitta con il Milan ed eliminazione dalla Champions) a gennaio c'è stata la svolta. Sono arrivate le vittorie contro Juventus, Lazio, Milan ed Atalanta. prima era stato battuto il Napoli. In questo modo l'Inter,scrive il Corriere dello Sport, ha raccolto ben 18 punti sui 27 totali che erano a disposizione. nessuno ha fatto così bene in questa tipologia di gare.