Inter, un dato preoccupa: un gol ogni 2 tiri. Dipende da Handanovic?

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina ha messo in evidenzia un dato che sta caratterizzando questo avvio di stagione nerazzurra. Nella scorsa stagione la difesa nerazzurra è stata la migliore del campionato, quest'anno invece la statistica dice che si subisce in gol ogni due tiri in porta.

Facile pensare che la responsabilità possa essere di Handanovic, ma non è la ricostruzione del quotidiano romano, che sottolinea come il portiere sloveno ben poco avrebbe potuto fare in molte delle occasioni in questione. Il rigore di Ibra lo aveva parato, ma sulla respinta l'attaccante svedese è arrivato prima di tutti (forse qualcosa in più avrebbero potuto fare i compagni).

Domenica Handanovic avrebbe potuto fare meglio in occasione del gol del pareggio degli avversari, ma anche li Bastoni gli ha concesso molto spazio. Nonostante queste valutazioni che sembrano scagionarlo il momento dell'avvicendamento (a 36 anni) sembra apparire inevitabile, e l'Inter dovrà trovare un erede.