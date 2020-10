Inter, un Conte tutto nuovo in panchina: cambiano tre aspetti fondamentali

Inter, sembra ormai chiaro che la panchina nerazzurra sia sotto la guida di un Conte completamente diverso rispetto alla passata stagione. La Gazzetta dello Sport ha analizzato ciò che è cambiato in seguito al patto di villa Bellini, sottolineando come siano tre gli aspetti su cui si nota maggiormente l'evoluzione.

In primis è completamente differente la comunicazione, visto che Conte ora evita sfoghi, e si esibisce in eleganti dribbling sulle questioni più spinose. L'allenatore ha accettato la linea societaria sul mercato, e, scrive la rosea, non ha fatto trapelare il suo dispiacere per i mancati arrivi di Kanté, Palmieri ed Alonso.

Poi il bel gioco. Quest'anno si cerca la vittoria attraverso il dominio e un atteggiamento offensivo, senza accontentarsi del vantaggio minimo. Infine, continua il quotidiano, Conte ha dato seconde chances a chi in passato lo ha deluso. L'esempio più chiaro sotto questo aspetto è rappresentato da Ivan Perisic, che un anno fa fu bocciato dopo la tourneé asiatica.