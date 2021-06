Inter, un colpo super. Calha e il trasloco, messaggi con De Vrij

L'Inter, a sorpresa, su Calhanoglu. La notizia bomba è emersa nelle ultime ore. Un nome inaspettato, che affascina per talento del calciatore e costi vantaggiosi.

Calhanoglu, infatti, sarebbe un'opportunità di mercato speciale per l'Inter. Lo spiega oggi La Gazzetta dello Sport che, sull'orientamento dell'Inter descrive: "E’ sbucata a sorpresa, e si è infilata in pole position. Trasloco Appiano Gentile dista da Milanello appena 19 km e meno di mezzora di macchina. Sarebbe un trasloco di spogliatoio piuttosto agevole per il trequartista turco. La casa, poi, ce l’ha già, anche se in una posizione che potenzialmente potrebbe risultare piuttosto scomoda in futuro, a pochi passi da Casa Milan. Nello stesso complesso residenziale dove vive l’interista De Vrij, con cui magari adesso potrà scambiare qualche messaggio conoscitivo sulla realtà nerazzurra".

Parti al lavoro. L’arrivo di Calhanoglu - rimarca il quotidiano - sarebbe un super colpo per l’Inter. Il calciatore ha concluso, ieri, il suo Europeo. Hakan Calhanoglu è stato eliminato dal torneo con la Turchia: ora, però, potrebbe aprirsi una nuova incredibile sfida.