Inter, un club fa sul serio per Perisic, ma si complicano due trattative

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto il punto sul mercato nerazzurro, riportando la notizia dell'interessamento del Lipsia per Perisic. Il croato è rientrato a Milano dopo la stagione al Bayern, dove ha conquistato il triplete, ed è sulla lista dei giocatori che devono portare offerte. Il club tedesco, secondo il quotidiano romano, fa sul serio per l'esterno.

L'Inter dal canto suo chiede 12 milioni di euro, ma si accontenterebbe anche di un prestito con obbligo di riscatto. Questa formula gli consentirebbe di risparmiare un ingaggio da 4,5 milioni di euro. I nerazzurri poi devono fare i conti con due grane. Vidal si starebbe spazientendo per la situazione che sta vivendo.

Ha risolto tutto con il Barcellona, ma non può partire perché manca l'ok dell'Inter che deve ancora cedere qualcuno prima di accogliere il cileno. Quest'ultimo non vuole venire meno alla promessa fatta a Conte, ma, secondo il CDS non vorrebbe attendere oltre l'inizio della prossima settimana. Infine c'è Godin, che non vuole lasciare finché non otterrà la somma che vuole a titolo di buonuscita (no ai 4 offerti dall'Inter).