Inter, un club di serie A si fa avanti per il centrocampista nerazzurro

Inter, continua il lavoro di Beppe Marotta e Piero Ausilio sul mercato nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Al momento gli sforzi sembrano essere concentrati principalmente sul fronte delle cessioni, visto che ci sono diversi esuberi da piazzare. Joao Mario e Dalbert hanno già salutato, restano Lazaro e Nainggolan. Poi ci sono situazioni diverse, ossia giocatori che Inzaghi vorrebbe avere a disposizione nel corso della prossima stagione ma che sono stati richiesti da altri club.

E' il caso ad esempio di Vecino, che non è mai uscito dai radar del Napoli di De Laurentiis. L'uruguaiano infatti sarebbe stato richiesto da Spalletti dopo l'infortunio di Demme. Il tecnico toscano ha avuto modo di allenare il centrocampista nel corso del suo biennio in nerazzurro. Anzi, fù proprio lui a volerlo prelevare dalla Fiorentina.Ora si è rifatto sotto, come riporta questa mattina il Corriere dello Sport. Tuttavia, scrive il quotidiano romano, l'Inter lo riterrebbe incedibile.

"Di recente il ds Giuntoli ha chiesto info all'Inter sulla situazione di Vecino, elemento gradito a Spalletti, ma il giocatore non è sul mercato. "Questo affare dunque non sembra essere destinato ad andare in porto. Già ai tempi in cui sull panchina dei partenopei sedeva Gattuso si era parlato di questa possibilità, ma alla fine non se ne fece nulla.