Inter, un club di A si fa avanti per un giocatore. Marotta valuta il sacrificio

Inter, in questa sessione estiva di calciomercato le cessioni avranno un ruolo fondamentale, in quanto dovranno finanziare le entrate. I nerazzurri hanno già sacrificato Hakimi, incassando una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Ora si lavora sulle uscite degli esuberi, come Nainggolan e Joao Mario.

Poi c'è la questione Sensi. Un giocatore che ha fatto vedere un livello strabiliante ma che non è riuscito a dare alcuna continuità alle sue prestazioni a causa di numerosi infortuni. Il giocatore piace alla Fiorentina, ma lui vorrebbe giocarsi le sue chances con l'Inter.

La società viola gli offre un ruolo da protagonista, e vorrebbe metterlo al centro del gioco di Italiano. Il club nerazzurro dal canto suo apre alla cessione, se arrivasse un'offerta ritenuta congrua. Bisognerà capire se alla fine l'Inter deciderà di sacrificare il giocatore o se invece tenterà di recuperarlo.