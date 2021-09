Inter, un calciatore mette il turbo. Tutti impressionati, sarà titolare col Real

INTER - Dumfries mette il turbo e prenota un posto da protagonista nel progetto di Inzaghi. Le panchine, fin qui maturate dall'olandese, sono state solo fisiologiche: l'esterno, alla ripresa, sarà titolare, probabilmente nella sfida più attesa, quella col Real. La Gazzetta dello Sport spiega: "L’Inter ha scelto di puntare su di lui per assorbire al meglio il buco che si è creato a destra dopo l’addio di Achraf Hakimi e l’olandese è pronto a questa durissima sfida. Intanto si gode il nuovo traguardo centrato con la nazionale Oranje, con la presenza dell’altra sera, la numero 25, celebrata anche dal profilo Instagram dell’Olanda: «Una notte speciale per il nostro terzino. Congratulazioni, Denzel!». Dumfries con l’Olanda si è messo in mostra nell’ultimo Europeo giocato da protagonista e ad alti livelli: quattro gare, tutte da titolare, con due reti e un assist. Ausilio e Marotta sono rimasti talmente impressionati da inserirlo subito in cima alla lista della spesa per la fascia destra".

Quando, allora, Dumfries partirà finalmente titolare? "Denzel punta la Samp come prova generale in vista di una notte che per l’Inter potrebbe essere magica. Mercoledì 15 a San Siro arriva il Real Madrid e Inzaghi sembra orientato ad affidarsi alla sua esperienza internazionale per il battesimo in Champions".

Dumfries piace all'ambiente Inter, ed è pronto (clicca qui per le possibili scelte di formazione contro Samp e Real), "sono tutti convinti che con l’arrivo di Dumfries l’Inter del dopo Hakimi sia riuscita a prendere la migliore alternativa possibile nel ruolo. Certo, non è Achraf, ma anche lui sa viaggiare a marce altissime in campo aperto e in più garantisce una forza fisica impressionante".