Inter, un big sacrificato. Tutti gli indizi portano ad un nome

Inter, l'incontro che avverrà (con ogni probabilità oggi) tra conte e la dirigenza servirà a dettare le linee guide per la prossima stagione. Il ridimensionamento ci sarà, stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport. E questo nella pratica si traduce in riduzione del monte ingaggi, abbassamento dell'età media e mercato autofinanziato. difficile pensare che possano arrivare top player.

E allora cosa accadrà? Conte vorrà avere la garanzia che Barella, Lautaro e Lukaku non vengano toccati. Il centrocampista ed il belga sono due investimenti importanti fatti appena due anni fa. Per Lautaro il discorso potrebbe essere differente, visto che da un lato potrebbero arrivare diverse offerte, e dall'altro si realizzerebbe un importante plusvalenze.

Ma in quel caso il problema sarebbe che difficilmente si riuscirebbe a sostituire il giocatore spendendo cifre modiche. Più facile che ciò avvenga con un difensore. Per questo tutti gli indizi puntano in una direzione, ossia che il sacrificio arriverà in quel reparto. ed il nome caldo in questo senso è quello di Bastoni, che ha molto mercato.