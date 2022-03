Inter, un big pronto a lasciare. Si complica una trattativa in entrata?

Inter, il mercato nerazzurro potrebbe essere vicino ad una svolta.

Ci sono infatti, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, delle importanti evoluzioni sia per quanto riguarda le cessioni che le potenziali entrate. Stefan De Vrij è, secondo la rosea, praticamente con le valigie in mano. Il suo contratto scade nel 2023, e ad oggi non sembrano esserci spiragli per un rinnovo. "Prima del Covid c’erano state delle prove di dialogo, poi, tutto è finito nel dimenticatoio. Anche perché il giocatore ha sempre nutrito l’aspirazione di completare la sua carriera in Premier League. In questa stagione il suo rendimento è stato meno brillante e ciò potrebbe essere dovuto anche a questa strana situazione di precarietà. Tutti sanno che in estate potrebbe andar via, ma sinora in concreto non sono arrivate offerte".

Per quanto riguarda le trattative per i probabili rinforzi ieri il direttore sportivo del Sassuolo Carnevali ha dichiarato che per portarsi a casa sia Gianluca Scamacca che Davide Frattesi potrebbero non essere sufficienti 65 milioni di euro. Le valutazioni fatte finora consideravano il valore dell'attaccante pari a circa 40 milioni di euro. La quotazione del centrocampista era invece di circa 25 milioni. Ora queste cifre potrebbero essere ritenute basse. "Il Sassuolo non si accontenta, pur sapendo che le società milanesi faticano a cimentarsi in un’asta per Scamacca, a dispetto dell’interesse tecnico. Logica vuole che il giocatore si ritagli uno spazio importante in questa vicenda, considerato che ha già detto no alle lusinghe del Borussia Dortmund e del Lipsia: lui preferisce restare in Serie A. "