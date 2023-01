Inter, un big messo sul mercato. Tanti top club alla finestra, anche la Juve

di Candido Baldini, pubblicato il: 28/01/2023

Inter, inizia a fare rumore la prolungata assenza di Marcelo Brozovic, ormai lontano dal campo di gioco da diversi mesi. Il croato si è infortunato in autunno. Poi c’è stato il recupero che gli ha permesso di disputare il Mondiale con la sua Croazia, salvo infortunarsi di nuovo quando era il momento di tornare a giocare con la maglia nerazzurra. Simone Inzaghi, dal canto suo, ha trovato in Hakan Calhanoglu un’inaspettata sorpresa in quel ruolo.

Il turco ha sfoderato prestazioni di altissimo livello, al punto di diventare imprescindibile davanti alla difesa. Tutte queste situazioni avrebbero portato la società a maturare una decisione, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Brozovic sarebbe infatti finito sul mercato, e la dirigenza è pronta ad ascoltare offerte. La base di partenza è di 30 milioni di euro.

Inter, Brozovic messo sul mercato. Le ragioni

In casa nerazzurra non sarebbe stata gradita l’estrema prudenza che il calciatore ha adottato nella gestione dell’infortunio. Fosse stato per Inzaghi probabilmente il croato sarebbe tornato in campo da tempo. Inoltre si parla di un elemento che ha ormai 30 anni e che percepisce uno stipendio da 6,5 milioni di euro. Per un club che punta all’autofinanziamento la sua cessione garantirebbe un grosso risparmio. Tanto più se c’è già un sostituto in rosa.

Secondo la rosea ci sarebbero diversi club pronti a farsi avanti. Il Barcellona aveva già tentato di intavolare, in questa sessione di calciomercato, uno scambio con Frank Kessié. Il Real Madrid cerca l’erede di Luka Modric, e proprio l’ex Pallone d’Oro avrebbe dato referenze positive sul suo connazionale. Il Chelsea ha necessità di trovare un costruttore di gioco, per riempire la casella lasciata vuota da Kanté. Infine ci sarebbe la Juventus che si era essa sulle trace di Brozovic già un anno fa, prima del rinnovo, con la speranza di prenderlo a parametro zero.