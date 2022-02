Inter, un attaccante fa faville. E sul recupero di Gosens c'è l'aggiornamento

Inter: il derby si avvicina.

Una partita fondamentale. "Sole, vento e risate ieri ad Appiano Gentile. Un modo per aggirare la tensione pre derby, che comunque nelle prossime ore comincerà a salire in maniera pesante", spiega oggi - 2 febbraio - La Gazzetta dello Sport.

C'è un calciatore che sta benissimo, ed è Alexis Sanchez. Come rimarca il quotidiano, l'attaccante - anche da lontano - si è fatto notare. Impegnato in Sudamerica ha ieri trascinato il Cile. Due gol contro la Bolivia, di cui uno su punizione. Lui e Lautaro si imbarcheranno questa mattina, di ritorno dagli impegni con la Nazionale: arriveranno in Italia domani, con forti motivazioni.

Nel frattempo a Milano si lavora già, e in serenità. Inzaghi ha abbracciato i nuovi acquisti. Sull'incontro fra il tecnico e Caicedo, il giornale scrive: "Ieri i due hanno riso e chiacchierato a lungo sul campo, come due vecchi amici che non si vedevano da tempo". L'idea di Inzaghi è utilizzare l'attaccante nelle gare complicate, da risolvere con fiuto e fisicità.

E Gosens? Il recupero procede bene, assicura il quotidiano. La mini-preparazione procede e a marzo il tedesco potrebbe essere al top.