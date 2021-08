Inter, un'altra tegola su Inzaghi: titolare fuori fino a settembre!

Inter: "Non bastasse il mercato, a complicare la vita a Simone Inzaghi ci sono i problemi di Alexis Sanchez che tornerà arruolabile soltanto dopo la sosta di campionato". La notizia viene rilanciata questa mattina, martedì 10 agosto, da Tuttosport.

Il quotidiano torinese spiega che la sua assenza sarà gravissima perché "con il Genoa, l'Inter non avrà pure Lautaro Martinez, out per squalifica. Al momento, gli unici attaccanti disponibili sono Martin Satriano (serissimo candidato per una maglia da titolare dopo i nove gol segnati nel pre-campionato) e Eddie Salcedo più Andrea Pinamonti su cui c'è un punto interrogativo legato al mercato". Stefano Pasquino, nel suo articolo, spiega che "nessuno all'Inter immaginava di trovarsi in questa situazione". Per quanto riguarda Sanchez, ricostruisce il quotidiano sportivo, il dottor Piero Volpi aveva avuto rassicurazioni dai colleghi della Nazionale cilena sul fatto che fosse un infortunio di poco conto.

Tuttosport sottolinea poi come i problemi di Sanchez vanno però ricercati "a monte, all'infortunio patito durante la marcia di avvicinamento alla Copa America". E adesso? "I tempi di recupero - spiega il quotidiano - si sono dilatati fino al punto di dover rinunciare al cileno che, a questo punto, può rientrare senza forzare dopo la sosta per le Nazionali. Impossibile riuscire ad averlo per il Genoa, rischioso pure provare a recuperarlo per Verona anche perché l'attaccante deve pure fare tutta la preparazione".