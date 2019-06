Inter, un addio pesante e un ritorno di lusso: Marotta cambia la società

L'Inter si prepara ad alcune modifiche all'interno dell'organigramma societario. Ad annunciarlo è il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina. “In sei mesi di lavoro Steven Zhang e gli ad Marotta e Antonello hanno ridisegnato l’Inter. Adesso inizia il lavoro sul mercato per piazzare qualche colpo in grado di soddisfare Antonio Conte, ma in società tante pedine sono state messe al posto giusto.

Perché, come ha detto anche ieri l’ex dirigente della Juventus, «nel calcio si vince anche grazie a una struttura tecnica e manageriale importante». "Una delle prossime mosse sarà il rinnovo del contratto di Ausilio, in scadenza nel 2020. Al ds, al suo braccio destro Baccin e al direttore del vivaio Samaden sarà prolungato l’accordo fino al 2022, lo stesso anno in cui scadono quelli di Marotta e Conte. L’obiettivo è creare un gruppo di lavoro unito che duri nel tempo".

Niente più dubbi sul ritorno di Gabriele Oriali. "Vista la sua competenza, sarebbe arrivato anche se Conte non fosse diventato il nuovo tecnico, ma così (se possibile) la sua scelta è stata ancora più obbligata perché tra Antonio e Lele il rapporto è fortissimo fin dai tempi della Nazionale.

Ad Appiano in arrivo un nuovo direttore della struttura, Marco Scalvini, ex Lazio e Juventus. Resterà invariato lo staff medico, mentre ci saranno volti nuovi tra i fisioterapisti. Qualche novità anche in sede con l’ingresso nei prossimi mesi di un nuovo direttore commerciale e di altre figure professionali. Dopo oltre tre anni, si è infine interrotto il rapporto con il cfoo Giovanni Gardini".