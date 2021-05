Inter Udinese partita di festa. Ma dal campo arriva anche una brutta notizia

Inter Udinese di ieri pomeriggio è stato il match della premiazione per i nerazzurri, che si sono laureati campioni quasi un mese fa. Tuttavia, nonostante siano passate in secondo piano, sono arrivate anche notizie di campo.

Il 5 a 1 ha permesso di mettere in cassaforte diversi record, ma c'è stata anche una nota stonata. sensi infatti, cui è stata data l'opportunità di mettersi in mostra da primo minuto, è uscito a causa di un infortunio.

Per il centrocampista si tratta dell'ennesimo guaio muscolare, che gli hanno impedito di vivere con continuità la sua avventura in nerazzurro. Ora attende notizie anche il Ct Roberto Mancini, che aveva inserito il nome dell'ex Sassuolo tra i pre convocati per l'Europeo.