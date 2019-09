Inter Udinese, le probabili: Conte si affida alla bestia nera dei friulani

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, prova ad ipotizzare l'undici nerazzurro che sfiderà l'Udinese al Meazza. Antonio Conte si affida a Marcelo Brozovic, una vera e propria bestia nera: lo dicono i numeri. Contro i friulani, per il croato, fin qui due gol e tre assist.

"Sanchez molto probabilmente partirà dalla panchina, con Politano insieme a Lukaku in avanti. Da vedere se il modulo sarà il 3-5-2 o il 3-4-2-1: in quest'ultimo caso, tra i centrocampisti avanzerà il suo raggio d'azione Sensi. In difesa prima volta per il terzetto Godin, De Vrij e Skriniar, mentre in mezzo scalpita Lazaro anche se Candreva è favorito".

PROBABILE INTER (3-4-2-1): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Asamoah; Politano, Sensi; Lukaku.