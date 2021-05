Inter, tutto sul sostituto di Handanovic. L'ostacolo: costa 20 milioni

L'Inter ha individuato il sostituto di Samir Handanovic. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport che quest'oggi dedica un articolo alla questione del futuro tra i pali della porta nerazzurra. Uno contro l'altro. Un campo a dividerli ed un possibile spogliatoio - quello della prossima stagione - da condividere. Perché l'Inter ha individuato in Juan Mussso dell'Udinese l'erede ideale dello sloveno.

Stessa provenienza, il club friulano, i due potrebbero ritrovarsi compagni di squadra a partire dal 21/22. L'argentino rispecchia il prototipo dell'estremo difensore che piace alla dirigenza: reattivo, agile, sicuro tra i pali e capace nelle uscite. L'unico neo risulta, a volte, la concentrazione ma su quello ci si può lavorare tranquillamente. Il 27enne risulta inoltre - tra gli attuali portieri della Serie A - l'unico ad essere riuscito a tenere la porta inviolata contro i nerazzurri.

Per riuscire a portarlo a Milano - lui gradirebbe la metà e farebbe leva sulla volontà di rimanere in Italia in un campionato che apprezza molto - però c'è da superare uno scoglio: la valutazione. Infatti la rosea riferisce: "Base circa 20 milioni". Ed aggiunge: "In principio c'era stato l'interesse della Roma,ma i giallorossi, che attendono Josè Mourinho hanno quattro portieri a libro paga". Non resta dunque che attendere per capire quale sarà il futuro dell'argentino che, nel mentre, si concentrerà sull'avventura con la Seleccion insieme all'amico Lautaro Martinez ed al compagno di squadra De Paul. Si sa mai che il viaggio possa portare consiglio.