Inter, tutto fatto per il rinnovo: la firma dopo il Porto (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 21/02/2023

Inter, arrivano importanti novità sul fronte rinnovi in casa nerazzurra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbe praticamente tutto fatto per il prolungamento di Hakan Calhanoglu.

Il turco, arrivato la scorsa stagione a parametro zero e attualmente in scadenza nel 2024, ha raggiunto l’intesa definitiva per un contratto triennale con opzione per un’altra stagione. La firma e l’ufficialità sono attese nei prossimi giorni, magari dopo il Porto.

Inter, raggiunto l’accordo con Calhanoglu: ora testa al Porto

L’intesa con il suo agente Gordon Stipic sarebbe stata raggiunta negli ultimi due giorni. I nerazzurri avrebbero deciso di aumentargli leggermente l’ingaggio rispetto ai circa 5 milioni di euro netti a stagione percepiti attualmente. Decisiva anche la volontà del turco che non ha esitato dimostrando attaccamento alla maglia.

Adesso però il giocatore sarebbe esclusivamente concentrato sulla doppia sfida al Porto per centrare l’obiettivo quarti di finale, traguardo finora mai raggiunto in carriera.