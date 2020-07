Inter, tutto dipende da Lautaro e Sanchez: Dzeko in cima alla lista di Conte

Programmare il mercato, soprattutto in una delicata fase come quella attuale, non è affatto semplice. Beppe Marotta, assieme a Piero Ausilio, è al lavoro per poter rinforzare l'Inter in termini di esperienza, ciò che in realtà manca ai nerazzurri. Soprattutto in attacco, la situazione al momento risulta abbastanza delicata in quanto sia il futuro di Alexis Sanchez e sia quello di Lautaro Martinez sono ancora da definire.

Il cileno rimarrebbe volentieri all'Inter, ma trattare con il Manchester United non è semplice. Attualmente, dei 12 milioni di ingaggio, nove sono a carico degli inglesi mentre tre a carico dei nerazzurri. Al di là della questione ingaggio, nodo abbastanza spinoso se il cileno dovesse rimanere a Milano, va concordato con i Red Devils un accordo che o prolunghi ancora di un anno il prestito o che invece possa far si che il cileno diventi a tutti gli effetti un giocatore delle Beneamata.

Sul fronte Lautaro Martinez invece non si registrano ulteriori novità. La trattativa con il Barcellona è in fase di stallo, con i blaugrana che cercheranno si sferrare il colpo decisivo ad agosto. Di conseguenza, con queste situazioni ancora non definite, Marotta e Ausilio non possono avere ampio raggio di azione. Però, nel caso in cui dovesse sbloccarsi una delle due trattative, l'Inter sarebbe pronta a portare Edin Dzeko a Milano, forte anche della volontà di Conte di avere a disposizione in giocatore di esperienza come lui. Ad oggi quindi, l'unico certo di rimanere è Romelu Lukaku che nella sua prima stagione all'ombra del Duomo, ha già ampiamente dimostrato quanto possa essere determinante.