Inter, tutti pazzi per Inzaghi. La società ha deciso: pronta la svolta

Inter, sono le settimane di Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro ha conquistato tutti. Dagli ottavi di Champions centrati con una giornata di anticipo, alla lotta scudetto riaperta in modo clamoroso con una marcia incessante. La Gazzetta dello Sport, oggi 6 dicembre, ritrae il magico momento del mister e parla di rinnovo. Sì perché la crescita dell'Inter di Inzaghi non è passata certo inosservata.

"Tra non molto,quando si entrerà nel cuore della stagione, a meno di terremoti che per ora non si intravedono, si affronterà l’argomento rinnovo. È prevedibile, se non scontato, il buon esito, anche perché pure Simone è assai felice a Milano", la descrizione offerta dal quotidiano.

Inzaghi e l'Inter dunque destinati ad andare avanti insieme. Si ritiene che Inzaghi sia ormai un condottiero pronto per vincere. Piace la metamorfosi di una squadra oggi ancora più bella nel gioco, oltre che coraggiosa e sfacciata. Inevitabili i riferimenti con Conte: per il quotidiano Inzaghi non è un padre severo, ma piuttosto un fratello maggiore. Sempre esigente, ma tollerante. Capace di spremere, ma non solo.