Inter, tutti i meriti di Conte. Anche la rabbia di ieri è diversa

Inter, la Gazzetta dello Sport il giorno dopo la vittoria per 1 a 0 contro il Cagliari ha elogiato il tecnico Antonio Conte e ne ha sottolineato i meriti. la rosea ha preso spunto dalle parole pronunciate ieri a Sky Sport. "Forse qualcuno si augurava qualcosa di male per me e per l’Inter... c’era chi diceva che l’allenatore andava cambiato, che i giocatori erano delle pippe... ma chi mi conosce davvero può solo pensare che alla fine la barca arriverà in porto".

Una recriminazione diversa questa, rispetto alle esternazioni di un anno fa, in cui si accusava la società. Ora l'approccio è diverso, volto a difendere l'Inter. e i meriti per il tecnico che ora è a 13 punti dal titolo non finiscono qua.

"Conte ha alzato il tiro con le dichiarazioni, quando l’ha ritenuto necessario, ma ha saputo fare un passo indietro quando non serviva più. Ha unito ancora di più l’ambiente di fronte alle evidenti difficoltà societarie, trasformando queste ultime in un grimaldello motivazionale per i giocatori. Ci ha messo la faccia, ha rivitalizzato giocatori che sembravano ai margini del suo progetto, ha gestito forze e giocato sulle difficoltà delle inseguitrici."